Eutanasia e rinuncia alle cure, un excursus nel tema della "dolce morte"

Dottor Vincenzo Iannaccone, direttore Opera Serena: excursus su eutanasia e accanimento terapeutico

TERMOLI. Si è tenuto presso la Rsa “Opera Serena Solidalia” di Termoli un incontro, promosso dal direttore sanitario della struttura il dottor Vincenzo Iannaccone, rivolto al personale Oss, su un tema davvero molto discusso in Italia.

Una tematica che, sotto il profilo legislativo, presenta ancora lacune soprattutto nel trovare le soluzioni giuste. Parliamo della “dolce morte”, ovvero l’eutanasia.

Un excursus del dottor Iannaccone ad ampio raggio, accanimento terapeutico e rischi penali. Rischi penali che dipendono dalla politica che non è ancora riuscita a prendere decisioni precise su questo tema.

10 proposte di legge ferme in Parlamento, "forse questa è caduta in secondo ordine, con tutte le problematiche che ci sono in Italia".

Indicazioni e consigli agli Oss che spesso si trovano a contatto con persone che soffrono o sono stanche di soffrire, a causa delle tante patologie con cui convivono.

Un incontro utile su una tematica da cui bisogna ancora imparare tanto.

