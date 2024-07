È online il referendum abrogativo dell'autonomia differenziata

MOLISE. È on line la piattaforma pubblica e gratuita per sottoscrivere il referendum abrogativo dell’Autonomia differenziata: firmate, firmate, firmate…

È finalmente possibile sottoscrivere il nostro referendum sull’Autonomia differenziata anche on line. Da oggi è infatti attiva la piattaforma pubblica e gratuita che lo consente. Vi si può accedere sia attraverso il sito del comitato referendario (a questo link, https://referendumautonomiadifferenziata.com), sia direttamente sulla piattaforma (a questo link, https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/500020 ).

Dopo lo straordinario riscontro di partecipazione ai banchetti che si stanno tenendo in tutta Italia in questi giorni, la raccolta di adesioni può essere ulteriormente e significativamente accelerata da questa nuova opportunità. Per questo invitiamo tutte le cittadine e i cittadini che vogliono abrogare la Legge sull’Autonomia differenziata, e dire sì a un’Italia unita, libera e giusta, a sottoscrivere il quesito referendario.