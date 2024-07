Goletta Verde arriva in Molise e sbarca a Termoli

Termoli 38esima edizione di Goletta Verde, la storica campagna estiva di Legambiente che solca i mari in difesa delle acque e delle coste

TERMOLI. Prosegue il viaggio della Goletta Verde di Legambiente, lo storico veliero che solca i mari italiani in difesa delle acque e delle coste. Tra i temi principali della decima tappa a Termoli ci sarà, come sempre,

la tutela del mare e della biodiversità, la depurazione e l’educazione ambientale.

La Goletta sarà ormeggiata al Marina di San Pietro, Molo Sud, Via del Porto.

Si inizia martedì 30 luglio alle ore 10,00 con i Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

a bordo di Goletta Verde, per poi continuare il pomeriggio alle ore 16.00 presso l’Aula Adriatico della sede di Termoli dell’Università degli Studi del Molise con l’assemblea pubblica

dal titolo Da Termoli alla Val di Sangro, il futuro dell'automotive è ora.

Il 31 luglio alle ore 10.00 si terrà la conferenza stampa di presentazione dei dati

del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste del Molise, presso il Ristorante Sottovento.

“L'arrivo della Goletta coincide quest'anno con il mancato avvio della Gigafactory, situazione che crea apprensione nell' intero territorio molisano –

Andrea De Marco, presidente Legambiente Molise. Vogliamo porre l'attenzione sull'importanza di salvaguardare questo progetto, sia per il lavoro che sarà in grado di creare che per i vantaggi ambientali che la mobilità elettrica porterà con sé.”

Giunta alla 38esima edizione, Goletta Verde ha come partner principali ANEV, CONOU, Novamont e Renexia, e la media partnership de La Nuova Ecologia.

PROGRAMMA GOLETTA VERDE A TERMOLI

Martedì 30 luglio, Termoli

Ore 10.00 e ore 11.00 |a bordo di Goletta Verde ormeggiata presso Marina di San Pietro, Molo Sud, Via del Porto

Laboratori didattici “Alla scoperta del mare”

Anche quest’anno la Goletta Verde ospita i laboratori di educazione ambientale per ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Salite a bordo per un viaggio alla scoperta del nostro mare, delle specie che vi abitano e dei rischi per la biodiversità. Grazie ai progetti

Life Delfi e Life Elife ascolteremo dialoghi tra delfini e capiremo perché non dobbiamo avere paura degli squali. Grazie al Life Turtlenest scopriremo nidi e uova di tartarughe marine e impareremo come possiamo aiutare i loro piccoli a raggiungere il mare

in sicurezza. E il progetto Life SeaNet ci farà comprendere la straordinaria ricchezza degli ecosistemi marini e quali azioni concrete possiamo fare per prenderci cura dei nostri territori. I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti e tutte!

Ore 16 | presso Aula Adriatico - Università degli Studi del Molise, Via Duca degli Abruzzi 67, Termoli

Assemblea pubblica per discutere di mobilità elettrica e di sviluppi occupazionali.

Da Termoli alla Val di Sangro, il futuro dell’automotive è ora.

Saluti

Paolo Socio, Segretario Generale CGIL Molise

Andrea De Marco, Presidente Legambiente Molise

Silvia Tauro, Presidente Legambiente Abruzzo

Nico Balice, Sindaco di Termoli

Intervengono

Maria Cipollina, Docente dip.to Economia Università degli Studi del Molise

Giovanni Fabbrocino, Docente dip.to Bioscienze e Territorio Università degli Studi del Molise

Andrea Di Lucente, Assessore ambiente Regione Molise

Vincenzo Longobardi, Presidente Confindustria Molise

Franco Spina, Segretario Generale CGIL Chieti

Tiziana Magnacca, Assessore sviluppo economico regione Abruzzo

Concludono

Pino Gesmundo, Segreteria Nazionale CGIL

Giorgio Zampetti, Direttore generale Legambiente

Modera

Domenico Lusi, Giornalista TGR Molise

Mercoledì 31 luglio

Ore 10.00 |presso Ristorante Sottovento, Porto Turistico - Marina di San Pietro, Via del porto molo sud

Conferenza stampa di presentazione dei dati del monitoraggio di Goletta Verde lungo le coste molisane.

Intervengono

Andrea De Marco, presidente Legambiente Molise

Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde

Fiorenza Del Borrello, assessore all’ambiente Comune di Montenero

Marco Paolilli Treonze, responsabile Coordinamento dell’Area 3.

