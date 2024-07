Impianti sportivi di via dei Pruni "circondati" dall'erba, lo sfalcio attende...

TERMOLI. In via dei Pruni, in contrada Casa la Croce, a Termoli, da nove mesi i ragazzi hanno impianti sportivi che riescono a creare aggregazione e li hanno tolti dalla strada, dove giocavano tre le auto.

Un nostro affezionato lettore, il signor Michele, ci ha voluto mostrare il rovescio della medaglia.

La zona risulta essere lasciata all’incuria, poiché il verde pubblico invade i marciapiedi e le erbacce “assediano” i campi da calcetto. Degrado, quindi, mancata pulizia fanno sì che spesso si venga a contatto anche con serpenti e rettili.

Il nostro lettore, non chiede la luna ma solo un po’ di attenzione e prevenzione per non rovinare da subito zone che sono nate sotto ottime intenzioni.

