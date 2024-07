«Uso responsabile dell'acqua potabile», opposizione chiede ordinanza comunale

TERMOLI. "Il Comune di Termoli riconosce, al fine di tutelare le generazioni future il diritto umano all’acqua quale bene comune – in quanto funzionale all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico – ossia l’accesso come diritto inalienabile, quindi lo status dell’acqua come bene pubblico privo di rilevanza economica e di interesse generale". Così cita l’art. 2 comma 4 del nostro Statuto comunale approvato con una delibera di Giunta nel 2000 e modificato nel 2017.

Iniziativa dell'opposizione al Comune di Termoli, perché «L'acqua è un bene prezioso e i cambiamenti climatici che sono sotto i nostri occhi stanno producendo una desertificazione del territorio ed è sempre maggiore la difficoltà di approvvigionamento di questa risorsa che ricordiamo è vitale.

Per questi motivi abbiamo deciso su un suggerimento di Paolo Marinucci di presentare una mozione con la quale chiediamo al Consiglio comunale, sindaco e amministrazione di emanare un'ordinanza sindacale per incentivare i cittadini ad un utilizzo responsabile dell'acqua potabile per scopi prevalentemente alimentari e igienico-sanitari ed evitando gli sprechi e gli utilizzi per scopi non strettamente necessari», la proposta dei consiglieri di minoranza di Partito Democratico, Rete della Sinistra e Voglia di Termoli.