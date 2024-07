Nel ricordo di Gabriele Del Ciotto si rievoca l'antico rito della trebbiatura

La rievocazione della trebbiatura: l'intervista a Giuseppe Del Ciotto

TERMOLI. Dopo otto anni piazza del Papa torna a ospitare la manifestazione simbolo del mondo contadino: la rievocazione della Trebbiatura.

Iniziativa organizzata dai Cavalieri della costa molisana, una rievocazione di un rito che la tecnologia, gli attrezzi e i mezzi moderni usati in agricoltura, hanno sicuramente messo in cantina, una volta queste operazioni erano occasioni per ritrovare nuclei familiari, dove si lavorava, si sudava ma ci si divertiva anche tanto, tra colazioni agreste abbondanti, pranzi luculliani, serenità, canti balli e tanta felicità anche con poco.





Occasione per ricordare anche Gabriele Del Ciotto, in questo memorial molto sentito.

Giuseppe ha rinverdito con questo evento tutto questo, stamane si sono ritrovati tutti nel piazzale dell’azienda in viale San Francesco, dopo la benedizione dei mezzi e degli uomini e una preghiera per i defunti che hanno lavorato queste terre, la santa messa celebrata da Padre Enzo Ronzitti, c’è stata la colazione simbolo della mattinata, poi la processione dei trattori in piazza del Papa, alla presenza del sindaco Nico Balice.

Mietitura che è stata proposta nel pomeriggio e il programma prosegue anche domani.





Dalle ore 21 esibizione del gruppo folkloristico gli Aumm Aumm. «Due giornate che ci permetteranno di allontanarci dai social e aiuteranno ai bambini ad avvicinarsi al mondo della natura dove noi siamo cresciuti dove tutto era più bello! ad oggi immergersi nella natura è l’unico modo per staccare dalle nostre solite routine quotidiane!», sottolinea la famiglia Del Ciotto, organizzatrice della rassegna.

Ringraziamo l'inviato speciale Luciano Di Lorenzo per le immagini da Piazza del Papa.

