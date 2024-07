"Aspettando San Basso": in tanti assaporano il gusto dello "Scescille" al porto

Aspettando San Basso: l'intervista a Paola Marinucci

TERMOLI. Tradizione, devozione e gastronomia: un trinomio che non tradisce mai. Lo dimostra il successo della manifestazione "Aspettando San Basso", che Paola Marinucci e l'associazione San Basso 7.0 hanno riproposto dopo alcuni anni.

Era stata accantonata perché per alcune edizioni il sorteggio di San Basso si effettuava sul piazzale del porto, con momento conviviale finale, ma appena l'estrazione delle barche per la processione a mare è tornato in piazza Duomo, subito è stata colta l'occasione per ripristinare questo evento e la riuscita è stata immediata.

Tavolate gremiti e file per accaparrarsi il menù, coi proventi della serata che saranno utilizzati per coprire parte delle spese proprio della festa di San Basso, che si rinnoverà nel prossimo fine settimana.

Intrattenimento musicale, a fare da cornice e richiamo di una "sagra" imperniata sullo "Scescille de Sant'Anne", nel giorno successivo alla festa dedicata a Sant'Anna, appunto, che vede la chiesa accanto alla cattedrale e che dall'adorazione della nonna di Paola e dai suoi ricordi di famiglia prende spunto.

Circa 600 le porzioni che erano state preparate e successo ha avuto anche la prevendita, quasi tutta con turisti, almeno 150 i ticket staccati.

Galleria fotografica