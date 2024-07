Amici Alberi: la seconda edizione al Parco comunale

TERMOLI. Oggi, nell’ultima domenica di luglio, al parco comunale di Termoli si terrà la seconda edizione dell’evento Amici Alberi, a cura del comitato Più Alberi. «Dopo l’inaspettato successo dello scorso anno, torna il tour guidato alla scoperta degli alberi più significativi presenti nel parco della nostra città, attraverso racconti, letture e giochi. L’evento - gratuito e aperto a tutta la cittadinanza – permetterà di conoscere più da vicino dieci alberi grazie a dieci persone diverse che racconteranno la storia di ognuno di essi. Un modo per imparare a comprendere quanto sia prezioso il nostro patrimonio verde e quanto sia importante rispettarlo e proteggerlo.

La passeggiata si svolgerà principalmente all’ombra, a ritmo lento e durerà complessivamente circa due ore. Durante il percorso è prevista anche una divertente caccia al tesoro riservata ai più piccoli, che si concluderà con un’attività creativa collettiva al termine del tour. Ma non solo. All’evento saranno presenti anche dei banchetti. Uno sarà allestito dalla libroteca “L’ora d’aria” di Termoli con dei bellissimi albi illustrati, l’altro sarà del comitato Più Alberi e permetterà alla cittadinanza di conoscere meglio le attività che svolge ed eventualmente di tesserarsi. Perché le attività del comitato sono aperte a chiunque abbia a cuore la protezione degli alberi della città e la forestazione urbana. L’appuntamento quindi è per domenica 28 luglio alle ore 17 nei pressi della grande quercia all’interno del parcheggio, nel lato dell’area cani. Il percorso sarà in parte su sentiero asfaltato e in parte su sentiero erboso con tratti in pendenza. Si consiglia pertanto un abbigliamento comodo con scarpe chiuse, pantaloni lunghi, borraccia e anti-repellente per insetti.

E per finire, per chi lo desidera, ci sarà un momento per una merenda collettiva. Non dimenticate di portare un telo e uno spuntino al sacco! E ovviamente di seguire, se già non lo fate, Più Alberi su Facebook e Instagram per essere sempre al corrente delle attività e dei prossimi eventi. Vi aspettiamo!»