Alla Grotta della piccola Lourdes di Corundoli i funerali di Roberto Desiderio

MONTECILFONE. Comunità di Montecilfone in lutto e cordoglio diffuso in tutto il basso Molise, per la scomparsa diel 79enne Roberto Desiderio, ex direttore dell’ufficio postale in paese, volontario della Croce Rossa Italiana, che ieri mattina è stato trovato senza vita, dopo che era uscito in macchina con proprio cane, nella consueta passeggiata al bosco Corundoli.

I funerali hanno luogo oggi, alle 17, presso la Grotta della piccola Lourdes di Corundoli, muovendo dalla casa di riposo di palazzo Graziani.

A darne il triste annuncio sono stati la moglie Enrichetta, i figli Elena e Massimo, la nuora Francesco, il genero Nicola e gli adorati nipoti Giacomo e Lorenzo. Tra i tantissimi messaggi social: «Non ci voglio credere. Apro fb e scopro che te ne sei andato così... mannaggia a te Roberto Desiderio queste cose non si fanno.... sei stato un grande uomo, sono orgogliosa di averti conosciuto, fai buon viaggio»; «Roberto caro amico mio, mi mancheranno le tue chiacchierate, sei stata una grande persona dal cuore immenso, un grande volontariato della Croce Rossa sempre pronto a dare il proprio contributo.

Ti porterò sempre nel cuore fai buon viaggio amico mio», «Caro Roberto, pur non essendo del paese, ci legava un rapporto di grande amicizia, di rispetto, di storie raccontate sotto ai ciliegi del nostro amico Enrico, che sicuramente ti starà a spettando a braccia aperte, è stato un piacere conoscerti, buon viaggio»; «Ciao Roberto eri una persona sempre sorridente, in Croce Rossa eri sempre disponibile un vero volontario porterò sempre il ricordo di te al raduno a Brindisi con la Croce Rossa le nostre risate con Olga che sicuramente ti starà aspettando. Buon viaggio Roberto. Che la terra ti sia lieve.

Sentite condoglianze alla famiglia» e infine, «Ciao Roberto l’incontro ogni mattina Corundoli ci incontravamo col cane la tua domanda che c’è di novità l’unica mattina non siamo venuto al bosco e ci è molto dispiaciuto Riposa in pace condoglianze a tutta la famiglia».