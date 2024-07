Addio a Nella Reggente, una delle ultime testimoni delle Foibe

TERMOLI. "Io sono nata italiana, lo sono sempre stata nel cuore, nella mente, nell'anima. Sono andata via da patriota, per restare italiana".

È venuta a mancare questa mattina la signora Nella Reggente. A 95 anni, era una delle ultime testimoni dirette dell'Esodo e del dramma delle foibe.

Sempre elegante, colta, raffinata e lucida sino alla fine nel raccontare la sua toccante storia, la signora Nella ha dedicato la sua vita al ricordo dei tragici eventi del confine orientale che cambiarono in modo drammatico la sua vita, quella della sua famiglia e di più di 350 mila esuli costretti a lasciare la propria terra tra il 1943 e il 1947.

Suo marito Angelo Tomasello fu fatto prigioniero dai titini nel maggio del 1945, destinato verso morte certa in Siberia. Trascorse momenti drammatici per poi essere salvato dalla Commissione Angloamericana a Belgrado con la quale iniziò a collaborare occupandosi del trasferimento delle masserizie degli esuli nel Magazzino 18 del porto vecchio di Trieste, oggi divenuto celebre grazie a Simone Cristicchi.

La decisone di lasciare Pola, la sua terra, maturò inevitabilmente a seguito delle vicende che sconvolsero l'Istria subito dopo la guerra: infoibamenti, omicidi, terrore e persecuzioni che presero le sembianze di una vera e propria pulizia etnica.

"Con la morte nel cuore siamo andati via. Una decisione difficile, tragica. Ma i massacri delle foibe ci avevano spaventati e impressionati. Arrivavano sempre più slavi animato da un odio feroce verso gli italiani, quindi non ci restava scelta. Abbiamo deciso di salvarci scappando via, abbandonando tutto, ma decisi a rimanere italiani".

Italiani due volte, per nascita e per scelta. Una decisione presa da 350 mila profughi che si ritrovarono negli spettrali campi profughi allestiti in Italia.

"Eravamo visti con sospetto dagli stessi italiani - ricordava Nella - che non ci hanno accolto bene. Quando poi siamo arrivati a Cuneo, il Cardinale Siri ci ha ospitati e mio marito ha iniziato a lavorare in FIAT a Torino. Quando ci hanno proposto il trasferimento a Termoli abbiamo subito accettato, perchè qui c'e il mare, come a Pola".

A Termoli la signora Nella ha dedicato gran parte della sua vita a preservare il ricorso nelle scuole, nei convegni dell'Unione degli Istriani e in ogni evento al quale era invitata.

La sua vita è stata un esempio di coraggio, determinazione, valori e moralità.

Una stella polare che brillerà ancora a lungo e che costituisce un importante modello per i giovani ai quali lei amava parlare.

"Ai giovani dico sempre di amare l'Italia, la propria Patria, la propria terra. Sul mio balcone sventolano sempre due bandiere: una dell'Italia e una dell'Istria. Vorrei che i giovani comprendessero il significato delle proprie radici, dell'amore per la libertà e dell'importanza della pace tra i popoli".

I funerali della signora Nella si terranno domani, lunedì 29 luglio, alle ore 11 a Termoli presso la chiesa del Carmelo.

Marco Altobello - Unione degli Istriani