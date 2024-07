Aperta al traffico la "nuova" via delle Tamerici

TERMOLI. Resta la richiesta pendente da parte dei residenti di completare l'urbanizzazione della zona con lampioni della pubblica illuminazione e marciapiedi, ma intanto la zona di via delle Tamerici, dopo le operazioni di bitumatura del nuovo manto stradale, è stata aperta al traffico nella giornata di venerdì scorso.

Ricordiamo come sia stata ampliata e riqualificata la strada esistente, al fine di consentire il transito veicolare in condizioni di sicurezza, considerata la larghezza ridotta della carreggiata e lo stato di degrado e semi-abbandono della scarpata in terra per la presenza di vegetazione incolta e riporti di terreno.

Nei mesi scorsi, i tecnici del settore Lavori pubblici, dopo attenta ricognizione dell'area e recepite le indicazioni dell’Amministrazione, hanno individuato i lavori da realizzarsi consistenti nell’ampliamento della carreggiata dai precedenti 2,80 metri circa a 6 metri, completa di segnaletica orizzontale e verticale, riprofilatura e pulizia delle scarpate, realizzazione di una rete di raccolta delle acque meteoriche, predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica, con una spesa di poco superiore ai 100mila euro.

