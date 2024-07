Chiamateli... marciapiedi: in via dei Castagni

TERMOLI. «Vorremmo riuscire a camminare sui nostri marciapiedi prima della fine dell'estate». In via dei Castagni, nonostante due segnalazioni precedenti, nulla si muove e l'erba non riesci più nemmeno a crescere verticalmente e lo fa espandendosi attorno, una situazione quasi grottesca.

«I professori del verde hanno pulito solo il vialone, non entrando per niente nel nostro quartiere, segnaliamo per l'ennesima volta la situazione che stiamo vivendo, calcolando anche gli animali portati a spasso e la sporcizia in genere, dove in un quartiere come il nostro abitano tanti bambini e persone con disabilità», afferma uno dei residenti più sdegnati.