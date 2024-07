Auguri a tutti i nonni, «Custodi di saggezza ed esperienza»

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta regionale, Francesco Roberti fa gli auguri a tutti i nonni e agli anziani.

«Si celebra oggi, 28 luglio 2024, la quarta Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita da Papa Francesco, al fine di onorare il loro ruolo nella nostra società.

I nostri nonni e le persone anziane rappresentano le radici e la memoria storica delle nostre comunità.

Tutti noi ci rivolgiamo ai nonni quale aiuto indispensabile per le nostre famiglie, vivendo in una società che corre freneticamente. E i nostri nonni, custodi di saggezza ed esperienza, sempre disponibili, contribuiscono a dare una sana educazione ai nostri giovani, ricordando, con i loro racconti e aneddoti, l’importanza di certi valori, che se non sono superati lo dobbiamo grazie alla loro attenzione, sapienza e affetto che trasmettono ai nostri figli.

Il tema della quarta Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, ricordato oggi da Papa Francesco dopo la preghiera dell’Angelus, è “Nella vecchiaia non abbandonarmi”. Il benessere e la felicità delle persone anziane sono fondamentali per il benessere della nostra società e l’attenzione della Regione Molise è massima per le politiche in favore degli anziani e dell’invecchiamento attivo.

A tutti i nonni e alle persone anziane, il mio e il nostro grazie, per aver contribuito alla crescita della nostra società e per essere, ancora oggi, pilastro indispensabile delle nostre famiglie e della nostra società!»