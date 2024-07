«La stazione meteo della torretta dell'Aeronautica sarà automatizzata»

TERMOLI. "Dopo 36 anni di servizio è come se fosse il primo giorno. Ogni mattina è un'emozione nuova. Ma tra breve noi non ci saremo più e questa stazione meteo sarà automatizzata". Lo ha dichiarato Rocco Lentinio, Capo nucleo meteo Aeronautica militare, in servizio nella torretta meteorologica situata sul Castello Svevo di Termoli, nel corso della puntata di Linea Blu andata in onda su Rai Uno.

"I dati raccolti a Termoli con l'osservazione a vista e strumentale come la visibilità, la quantità e altezza delle nuvole - prosegue Lentinio - vengono mandati a Pratica di Mare dove c'è il centro nazionale di meteorologia e dove vengono preparate le previsioni. Qui stampiamo i bollettini, dei numeri in codice. Tra breve tempo questa stazione sarà automatizzata.

Dobbiamo uniformarci come la Germania e la Francia a un programma mondiale. Ci saranno strumenti nuovi e la figura umana scomparirà. Noi verremo tutti impiegati negli aeroporti militari". (Ansa).