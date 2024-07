Flocco: «Nonostante l'organico esiguo diamo risposte su tante richieste, il futuro è nostro»

TERMOLI. Garantire prestazioni sanitarie e affrontare urgenze con la coperta corta dettata dall’esiguità dell’organico, dando risposte anche utenti che provengono da fuori regione, visto l’afflusso turistico. E’ quanto viene fatto all’ospedale San Timoteo, nel reparto di Ginecologia e Ostetricia, che sino a fine settembre, crediamo, sarà guidato dal dottor Saverio Flocco, le cui redini ha in mano dal 20 febbraio scorso.

Nella calura estiva e nel periodo in cui Termoli registra una crescita esponenziale della popolazione, mentre ancora una volta il tavolo tecnico interministeriale chiede il ridimensionamento delle Unità operative ospedaliere molisane, ma riferendosi per alla rete dei Punti nascita, non più solo mirando a quello di viale San Francesco.

Così, continua l'attività del reparto di Ostetricia e Ginecologia del presidio ospedaliero di Termoli che nonostante il numero esiguo di personale medico in servizio, il più basso in assoluto rispetto agli altri presidi ospedalieri del Molise, garantisce e fa registrare numeri ragguardevoli di prestazioni anche a favore di residenti fuori regione.

«Tra le attività di maggior rilievo, riferisce il dottor Saverio Flocco, sono da annoverare gli interventi chirurgici minimamente invasivi come la Endoscopia Ginecologica, gli interventi chirurgici per via vaginale, i servizi di diagnosi ecografica ostetrico ginecologica nonché il servizio di Pronto soccorso ostetrico-ginecologico che soprattutto in estate aumenta notevolmente; attività che riusciamo a garantire con sforzo e abnegazione al lavoro sebbene veniamo giudicati solo per il numero di parti, ma questo è un gap che contiamo di colmare a breve con l'avvento del nuovo primario e di altre figure professionali indispensabili per garantire i numeri richiesti dal decreto Balduzzi.

Intanto sono state gettate le basi per una nuova era con il progetto di una nuova sala parto dalle caratteristiche moderne e di nuove tecnologie all'avanguardia e sarebbe un peccato - conclude il dottor Flocco - non offrire questa opportunità alle future generazioni».