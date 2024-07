Statuto Regionale, Roberti: «Andremo fino in fondo per capire cosa sia successo»

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, chiarisce la questione relativa alla pubblicazione della legge di modifica dello Statuto Regionale.

"È sicuramente legittima la richiesta di chiarimenti di qualche consigliere regionale - il commento del presidente Francesco Roberti - mi meraviglia, però, immaginare come un consigliere che frequenta Palazzo D'Aimmo da oltre dieci anni, con ruoli sia all'interno del gruppo consiliare che in Aula, non conosca o faccia finta di non conoscere le procedure interne agli uffici.

Come, ad esempio, la trasmissione di atti e pubblicazioni, su cui dovrebbe esserci la solerzia e il coordinamento dei preposti dirigenti della Regione Molise, coloro che sono pagati dall'ente per il buon e corretto andamento della macchina amministrativa e legislativa, rispetto al cui lavoro sono previsti anche ingenti incentivi annuali coi premi di produttività. Rispetto a questa situazione, ho già comunicato, al presidente del Consiglio Regionale del Molise, di aver dato mandato al Direttore Generale per un approfondito controllo, finalizzato a capire i motivi per i quali si sia caduti in siffatto errore.

Accertati i fatti, non esiterò a chiedere un provvedimento disciplinare per colui o coloro che hanno sbagliato. Ho chiesto di andare a fondo sulla situazione, anche per verificare se dalla struttura del Consiglio regionale ci sia stata, nella trasmissione dei documenti, una leggerezza o poca attenzione. Nel chiudere, ribadisco a chi è andato in cerca di titoloni che il sottoscritto, particolarmente attento al rispetto di leggi e regolamenti, è il Presidente, nonché il garante, della Regione Molise e di tutti i molisani. E quanto mi viene mosso è ben lontano dal mio modo di intendere la politica e la gestione della res publica, come dimostrato in oltre venti anni di attività politica, amministrativa e istituzionale".