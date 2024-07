Ciclovia Adriatica, scattano limiti di velocità e arrivano 10 "attraversamenti"

TERMOLI. Lavori in corso per la realizzazione della ciclovia Adriatica (primo lotto), scatta una ordinanza con cui viene limitata la velocità a 30 km/h.

Lungo via Amerigo Vespucci (ex SS 16 nord– Europa 2), nel tratto compreso tra la rotatoria di località Sinarca (Torre Saracena) e lo svincolo con la SS 709 (tangenziale di Termoli), sono in corso i lavori di realizzazione di una pista ciclabile.

Al fine di garantire la corretta connessione tra la viabilità ordinaria di via Vespucci e la nuova ciclovia, occorre realizzare alcuni interventi che implicheranno la modifica dell’attuale disciplina della circolazione veicolare.

Esaminata la documentazione predisposta dalla direzione dei lavori indicati in premessa, riguardante la realizzazione di 10 attraversamenti ciclabili intermedi e di una intersezione di tipo rotatorio da costruirsi in corrispondenza dell’accesso al mare denominato “Il gabbiano” che svolga la funzione di “traffic calming” e che consenta contestualmente la corretta connessione tra viabilità ciclabile e viabilità ordinaria. Al momento il tratto viario comunale in questione è caratterizzato da un limite di velocità di 50 Km/h.

Per questi motivi si ordina l’istituzione del limite di 30Km/h di velocità su tutto il tratto di via Amerigo Vespucci, compreso tra la rotatoria di località Sinarca e lo svincolo della SS 709 (tangenziale di Termoli); Inoltre si prevede la costituzione di dieci attraversamenti ciclabili intermedi, di cui otto a profilo differenziato e due a raso, con la formazione di una intersezione di tipo rotatorio compatta, in corrispondenza dell’accesso al mare denominato “Il gabbiano”.

Gli interventi previsti dal presente provvedimento, saranno realizzati nell’ambito dei lavori di costruzione del tratto urbano di Termoli della cosiddetta “Ciclovia Adriatica”. La presente ordinanza entrerà in vigore dopo l’apposizione in loco della segnaletica prescritta così come previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento.

Galleria fotografica