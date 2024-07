Tour "Amici alberi" al parco comunale: il regno della biodiversità

TERMOLI. Domenica 28 luglio, al parco comunale di Termoli, si è svolta la seconda edizione di Amici Alberi, il tour alla scoperta di 10 alberi attraverso il racconto di 10 narratori.

Il tour si è svolto nel parco partendo dalla rovere, la grande quercia dell’entrata (zona area cani), subito dopo verso l’acacia di Costantinopoli e poi proseguendo alle spalle della piscina comunale dove abbiamo conosciuto una bellissima quercia palustre. In seguito abbiamo salito le scalette per attraversare un piccolo sentiero ombreggiato che ci ha fatto scoprire un arco verde fatto di un intreccio di edera.

Albero dopo albero siamo saliti ancora fino ad arrivare alla spalle della tribuna del teatro verde per conoscere un grande carrubo e poi un albero di Giuda di quasi 60 anni.

Attraversare un lato così boscoso del parco ha riempito di stupore tutti i partecipanti: la maggior parte non conosceva questo sentiero ed è sembrato a tutti di stare in un bosco segreto a pochi passi dal centro città! I bambini nel frattempo hanno cercato tappa dopo tappa di riempire i sacchetti della caccia al tesoro seguendo la legenda consegnata in partenza.

Scesi di nuovo nella parte pianeggiante del parco, abbiamo raggiunto una splendida magnolia e subito dopo ci siamo riposati all’ombra di un enorme magnifico negundo per conoscere il progetto Agroforesta di San Giacomo degli Schiavoni.

Mancano solo 2 alberi alla conclusione!

Il penultimo è la feijoa, un albero esotico raccontato da un piccolo narratore e da sua zia.

Ci spostiamo infine ai lecci di fianco al vecchio labirinto per ascoltare le parole di un filosofo dedicate al leccio più anziano. È l’occasione per metterci in cerchio e prenderci per mano: che bella sensazione, siamo tutti connessi in sintonia con la natura.

Il tour è concluso, è ora di raggiungere il banchetto di Più Alberi al centro del parco dove Laura Ruoppolo della libroteca L’ora d’aria sta aspettando i più piccoli per una lettura a voce alta di una storia che parla di un albero millenario. I bambini hanno poi composto un variopinto mandala con foglie, pigne, semi, fiori e rametti raccolti durante il percorso per la caccia al tesoro.

I nomi dei narratori: Valeria Fanelli, Antonella Angrisani, Samuele Cannarsa, Antonietta Giorgia Gallucci, Guido Cannarsa, Daniela Piccirillo, Max Di Luzio, Francesco de Lellis, Carlo Tiscia con Fabiana Meale, Ernesto Costanza.

Conclusioni: l’evento è stato un successo di presenze nonostante il caldo sfiancante, e si conferma essere un appuntamento atteso da chi ama il parco e gli alberi. Abbiamo notato che la sensibilità riguardo questi temi è molto cresciuta negli ultimi tempi e c’è desiderio da parte dei cittadini di vivere in posti più verdi e ben tenuti, perché la voglia di passare tempo all’aria aperta è tanta.

Per sostenere le attività del comitato Più Alberi che ha come mission quella di proteggere gli alberi della città e promuovere attività di riforestazione urbana, è possibile tesserarsi presso il negozio Plantarei in via di Francia n°42 (di fronte la Hertz) oppure facendo richiesta tramite email: infopiulberi@gmail.com

Iniziative a cui prendere parte, aggiornamenti e tante curiosità sugli alberi della città, si possono seguire sui canali social Facebook e Instagram.

Galleria fotografica