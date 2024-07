“Comune amico delle tartarughe marine”, Montenero tutela la biodiversità

MONTENERO DI BISACCIA. Il Comune di Montenero di Bisaccia ha ricevuto oggi da Legambiente la bandiera di “Comune amico delle tartarughe marine”.

Il gradito riconoscimento è stato consegnato nella mattinata di oggi all’assessore comunale con delega all’Ambiente, Fiorenza Del Borrello, in rappresentanza del sindaco Simona Contucci, nel corso della conferenza stampa convocata a Termoli da Goletta Verde per divulgare i dati del monitoraggio effettuato presso le foci dei fiumi molisani.

“Siamo particolarmente grati a Legambiente – dichiarano il sindaco Simona Contucci e l’assessore Fiorenza Del Borrello – per la collaborazione che è stata avviata con il nostro Comune e per questo primo frutto che abbiamo raccolto.

Si tratta solo di un primo passo, che fa seguito al protocollo d’intesa che abbiamo già siglato e che mira a mettere in atto azioni di conservazione finalizzate alla tutela della specie Caretta caretta e alla salvaguardia degli habitat costieri, nell’ambito del progetto internazionale Life Turtlenest per una gestione responsabile delle spiagge individuate come potenziali aree di nidificazione per queste tartarughe marine.

L’altra buona notizia di oggi, che certamente non deve farci abbassare la guardia, ma che ci fa ben sperare, è quella rivelata nei dati forniti dalla Goletta Verde di Legambiente sui parametri di inquinamento del fiume Trigno, che dicono come le acque della foce siano entro i limiti di legge rispetto allo scorso anno.

Se uniamo questa notizia ai dati del monitoraggio costante effettuato dell’Arpa Molise alla Marina di Montenero di Bisaccia, che riportano una qualità eccellente delle acque di balneazione, il quadro è sicuramente molto soddisfacente per il nostro territorio, per i residenti e soprattutto per i turisti che scelgono ogni anno di trascorrere qui le loro vacanze.

Una bella giornata per tutti noi e per i monteneresi, che ci impegna a lavorare sempre di più e sempre meglio nella direzione della salvaguardia dell’ambiente marino e costiero”.