Addio al museo, venduta la casa di Lucio Dalla alle Tremiti

ISOLE TREMITI. Acquistata la casa di San Nicola di Lucio Dalla dove si sognava di aprire un Museo dedicato al cantautore bolognese che alle Tremiti aveva ricavato il suo rifugio. Conclusa la trattativa frutto di una partnership tra il Gruppo Toscano e Guidobaldi Luxury Properties, società del Gruppo Toscano Holding specializzata in immobili di lusso.

La casa, come abbiamo già ricordato, sorge a pochi metri dal'Abbazia-Fortezza e consta di un angolo cottura a vista e una sala con tre finestre che si affacciano sul mare. Annessa una zona notte in due eleganti soppalchi realizzati in legno e vetro. “Siamo estremamente soddisfatti della vendita appena conclusa - commenta Nicola Rinaldi, ad di Guidobaldi Luxury Properties- in collaborazione con l’agenzia Toscano Spa di Bologna Centro. Inoltre, siamo felici che l’acquirente sia una persona che conosce ed è profondamente legata alle Isole Tremiti, luogo che frequenta da anni e che la affascina profondamente. Questo aggiunge un valore speciale alla transazione, sapendo che la casa di Lucio Dalla continuerà ad essere amata e apprezzata". (Riserva Marina Isole Tremiti).