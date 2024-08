Due ore di protesta nei lidi balneari: ombrelloni aperti alle 9.30 venerdì 9 agosto

TERMOLI. Detto e fatto: venerdì 9 agosto, gli ombrelloni apriranno solo alle 9.30, dopo due ore di serrata dei titolari dei lidi balneari. «Il Governo e il Parlamento non hanno emanato alcun provvedimento legislativo chiarificatore che salvaguardi la balneazione attrezzata italiana tutelando il nostro lavoro e le nostre aziende. Sono rimasti inascoltati tutti gli appelli provenienti non solo da noi ma dai Comuni e Regioni di ogni orientamento politico. La messa a gara delle nostre aziende non è una eventualità ma una realtà.

Le hanno già avviate decine di Comuni di ogni orientamento politico. Le stanno facendo senza direttive legislative e con modalità diverse perlopiù in assenza di alcuna tutela dei concessionari attualmente operanti. Lo scenario peggiore che si potesse avere. Di fronte a tutto questo impossibile restare silenti. E’ doveroso protestare. Nell'interesse non solo delle nostre famiglie ma anche del Paese che ha la necessità di salvaguardare un modello di balneazione attrezzata efficiente e di successo. Ecco perché abbiamo deciso che venerdì 9 agosto apriremo gli ombrelloni alle 9.30, se il Governo e il Parlamento avranno ultimato i propri lavori senza alcun intervento legislativo.

E se il Governo continuerà a essere inerte il 19 agosto li apriremo alle 10.30. Riteniamo che questa possa essere una iniziativa che abbia la massima efficacia con il minimo di disagio per la clientela», queste le parole del presidente nazionale del Sib-Confcommercio, Antonio Capacchione, protesta che verrà animata anche sul litorale molisano.