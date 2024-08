Festa di Santa Maria degli Angeli, strada chiude alle 18: modifiche alle corse Gtm

TERMOLI. Clima di festa nel quartiere di Santa Maria degli Angeli, che festeggia la sua 41esima celebrazione. La novena di preghiera è partita lo scorso 24 luglio e andrà avanti sino a oggi, giorno in cui sarà possibile avere l'indulgenza del "Perdono di Assisi", disponibile anche domani, proprio venerdì ci saranno le due messe, con la processione alle 19.

Stasera concerto con la band storica di Ligabue "Clan Destino", sempre giovedì sera l'ormai tradizionale sagra delle penne all'arrabbiata" e il 2 agosto Paolo Vallesi in concerto. Nella stessa serata anche i fuochi pirotecnici e l'estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

Intanto, modifica alla circolazione, con la chiusura della strada da via degli Abeti dalle 18, sia oggi che domani, e conseguenze cambiamento delle linee urbane di 3 e 3/ del trasporto, che termineranno il giro in via dei Pruni, ovviamente provenendo da percorsi inversi, via Corsica e Ponte Tamburro.