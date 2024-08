Crisi idrica nel basso Molise, i sindaci dell'Unione incontrano Sabatini

MONTECILFONE. In riunione il Consiglio dell'Unione dei Comuni, martedì scorso a Montecilfone.

A tenere banco è stata la vertenza idrica, alla presenza del presidente di Molise Acque, Stefano Sabatini. Riuniti nella sala consiliare del comune arbereshe.

La seduta è stata condotta dalla presidente del Consiglio Carmela Giovanna D’Aniello. Poi, si è entrati nel merito della riunione operativa con i sindaci e amministratori dell’unione dei comuni; oltre agli amministratori, il presidente di Molise acque Stefano Sabatini illustrando la situazione attuale della carenza idrica nelle zone del basso Molise, la carenza - a detta di Sabatini - è dovuta a una diminuzione di piogge e neve che hanno caratterizzato il 2023 quindi le sorgenti si sono ridotte, causando una riduzione del flusso. Per compensare i litri che vengono meno in questi comuni si sta cercando di compensare con l’acqua della diga del Liscione facendola passare per il potabilizzatore, quindi compensare i quantitativi disponibili ai comuni che sicuramente non è sufficiente perché d’estate le comunità raddoppiano i numeri. Ad oggi i comuni stanno regolarizzando il flusso chiudendo nelle ore notturne. A detta dei sindaci preoccupati per il mese di agosto, il presidente assicura che salvo rotture delle reti la risorsa idrica dovrebbe esserci. Sicuramente nei prossimi giorni ha assicurato Sabatini vi saranno aggiornamenti. Si è sollevato anche il problema delle perdite si sta lavorando coi fondi Pnrr per progetti che vadano a intervenire su queste problematiche.