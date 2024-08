Assistenza domiciliare integrata: «Questo servizio è per me una benedizione»

TERMOLI. L’evidenza della buona sanità non deve abdicare alla discussione generale su cosa migliorare e rendere più accessibile.

Lo si deve agli operatori, infermieri e medici che si prodigano con abnegazione in condizioni comunque difficili. Per questo, ben vengano le testimonianze come quella che ora avrete modo di leggere, con riserva dei dati personali per motivi di privacy, che ha rivolto una utente della sanità pubblica in basso Molise.

«Voglio dedicare questo articolo a tutto il personale dell'Adi (Assistenza domiciliare integrata) che mi ha offerto il servizio di telemedicina a domicilio, richiesto dal mio medico curante. Da anni vengo seguita a casa dagli infermieri dell’Adi, dal mio medico e da tutto il distretto Asrem di Termoli. Grazie a loro ed al nuovo servizio, ogni settimana posso monitorare i miei parametri senza dovermi spostare da casa. Inoltre, ho avuto la possibilità di effettuare l'elettrocardiogramma direttamente a casa e ricevendo il referto del cardiologo in poco tempo.

Questo servizio è per me una benedizione. Come persona che ha difficoltà a spostarsi, non si può chiedere di più. La professionalità e l’attenzione del personale Adi è unica. Mi fanno sentire sicura e seguita, direttamente a casa. Il nuovo servizio della telemedicina permette a chi è più fragile, come me, di ricevere le cure di cui ho bisogno direttamente a casa e con grande professionalità.

Grazie di cuore a tutto il personale Adi del distretto di Termoli e Larino».