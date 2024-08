Code infernali d'estate sulla Trignina, «Si intervenga sulla direzione lavori dei cantieri Anas»

MONTEMITRO. Inizia il primo weekend lungo di agosto e sarà da bollino nero. Già si temono le code infernali sulle strade principali del Molise, soprattutto la Trignina, a causa dei semafori, dovuti ai cantieri dell’Anas.

A prendere posizione, a Montemitro, è stato il gruppo di minoranza ‘Montemitro Mundimitar – Cittadini al Centro’ sul cantiere lungo la Trignina: «Disagi quotidiani, l’amministrazione intervenga con la direzione lavori». A ridosso dello svincolo di Montemitro sulla Strada Statale 650 - Fondovalle Trigno insiste da tempo un cantiere stradale il quale sta creando non pochi disagi al traffico veicolare. «Un cantiere spesso privo di operatori e popolato quindi ‘gestito’ da un impianto semaforico il quale produce code giornaliere e consistenti in ambo le direzioni.

Ciò crea evidente disagio al turismo stagionale ma soprattutto ai pendolari delle aree interne che quotidianamente percorrono l’asse viario per raggiugere il posto di lavoro - si legge in una nota del gruppo di minoranza ‘Montemitro Mundimitar – Cittadini al Centro’ - a tutela delle comunità paesane che subiscono da troppo tempo questo disagio, in primis la nostra, chiediamo un intervento presso la direzione lavori da parte dell’amministrazione comunale, così da conoscere i tempi certi di fine cantiere e individuare soluzioni alternative alla viabilità in questo periodo di ancor più copioso flusso».