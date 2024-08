Mammografo mobile, l'importanza della prevenzione

MORRONE DEL SANNIO. Mammografo mobile, martedì scorso, 30 luglio, a Morrone del Sannio, dove a cura dell’Asrem, è stato lo screening mammografico dedicato alle signore di età compresa tra i 50 e i 69 anni.

Come ci ha riferito la sindaca, Stefania Pedrazzi: «Le utenti sono state accolte dal personale medico nei locali della scuola primaria e hanno potuto eseguire la mammografia all’interno di un confortevole camper, dotato di mammografo e attrezzato con gli stessi strumenti di un laboratorio standard. L’esame va eseguito ogni due anni e il camper tornerà a ottobre per completare il ciclo di mammografie. La mammografia è una radiografia del seno ed è un test semplice, gratuito e dura pochi minuti. Lo screening consente di individuare precocemente eventuali lesioni di piccole dimensioni, ancora prima che si possano sentire al tatto.

La refertazione è veloce e prevede l’immediata attivazione del protocollo, nel caso si rilevi la necessità di approfondire gli accertamenti. In questo modo si interviene subito, aumentando le possibilità di cure efficaci, meno aggressive per la donna e con una maggiore possibilità di guarigione. L’Asrem propone, presso i consultori familiari, gratuitamente altri importanti esami: le signore di età compresa tra i 30 e i 64 anni possono eseguire il test HPV, che consente di individuare le anomalie delle cellule del collo dell'utero, che precedono di molti anni l'insorgenza di un tumore. Le giovani tra i 25 e i 29 anni possono invece eseguire il pap-test. Il prelievo è semplice, non doloroso e dura pochi minuti. La popolazione molisana, ricompresa nella forbice d’età che va dai 50 ai 69 anni, viene nominalmente invitata ogni due anni ad effettuare la ricerca del sangue occulto nelle feci, esame utile a individuare anomalie relative al colon retto. Il kit per l’esame viene ritirato in farmacia».