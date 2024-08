Coni Molise pronto a collaborare con le nuove amministrazioni Balice e Forte

TERMOLI-CAMPOBASSO. Due visite istituzionali per il presidente del Coni Molise, Vincenzo D’Angelo che nella settimana in corso ha incontrato la neosindaca di Campobasso, Marialuisa Forte e il neo primo cittadino di Termoli e Assessore allo Sport, Nico Balice.

Entrambi gli incontri sono stati utili per comprendere le intenzioni in vista del futuro, in ambito sportivo.

Sia nel capoluogo che nella cittadina adriatica, le nuove amministrazioni intendono collaborare fattivamente ed in piena sinergia con il Coni Molise per la realizzazione di manifestazioni, eventi ed iniziative per la promozione dello Sport – ma anche dell’aggregazione, inclusione e sostenibilità ambientale – su tutto il territorio.

Da parte del presidente D’Angelo la richiesta, al sindaco di Termoli, di aprire una sede territoriale del Coni – già esistente a Campobasso e Isernia – per essere maggiormente attivi anche in Basso Molise e fornire informazioni e indicazioni alle federazioni e le associazioni.

A Campobasso, invece, il primo step sarà quello di una manifestazione sportiva – primo evento dedicato allo Sport della nuova amministrazione – nel mese di settembre, in concomitanza con il rientro dalle vacanze estive e la riapertura della scuola.