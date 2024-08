Arriva l'ok dalla commissione di vigilanza: apre il Luna park in viale Marinai d'Italia

TERMOLI. Si è riunita oggi la commissione unica di vigilanza al Comune di Termoli e ha dato il via libera per l'apertura del luna park in viale Marinai d'Italia.

Giostre che si aprono oggi, dunque, con orari stabiliti, sorgenti sonore da spegnere a mezzanotte e attività fino all'una.

Ritorna così la possibilità per ragazzi, bambini e adulti di divertirsi di sera, per la festività di San Basso e l'autorizzazione a restare nell'ampio spazio compreso tra istituto Zooprofilattico e porto turistico Marina di San Pietro, fino al 20 agosto. Starà agli esercenti poi scegliere fino a quando effettivamente rimanere sulla costa termolese.