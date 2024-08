Quartiere in preghiera a Santa Maria degli Angeli

TERMOLI. Chiesa di Santa Maria degli Angeli gremita per il solenne pontificale delle 18, celebrato da monsignor Gianfranco De Luca, il vescovo di Termoli-Larino.

Una cerimonia molto sentita dalla comunità locale, alla quale ha preso parte una buona rappresentanza della Giunta comunale.

Edizione numero 41 della festa di quartiere, che venne inaugurata nel 1983 e che vide per tanti anni l'impegno di don Benito Giorgetta, fino all'avvento del nuovo parroco, don Gabriele Morlacchetti.

Momenti sacri, come la processione che subito dopo ha preso il via, con la statua della Beata Vergine portata sino alla rotatoria che ne rende omaggio, tra via degli Abeti e via dei Castagni.

Un momento di ritrovo spirituale e di aggregazione, per una delle zone periferiche più popolose, che necessitano di questi eventi per sentirsi autenticamente comunità.

Galleria fotografica