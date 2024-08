Termoli festeggia San Basso: il programma della festa patronale

TERMOLI. La città di Termoli è pronta a celebrare il suo patrono San Basso. Oggi e domani celebrazioni religiose, processione a mare, solenne pontificale, momenti ricreativi e per finire lunedì col concerto di Nina Zilli al porto. Si parte alle 8 in cattedrale, con la santa messa officiata da monsignor Gianfranco De Luca, alle 9 la processione a mare coi motopescherecci e alle 19.30 la processione dalla Cattedrale alla Barca del Santo, il “Nonno Rocco”, dal borgo antico, passando per mercato ittico e la visita al Santo Patrono. Alle 21 la grande orchestra di Fiati "Giuseppe Ragni" Città di Termoli col maestro Gianluca Greco si esibisce in piazza Duomo.

Il 4 agosto la messa dell'aurora alle 6 sul piazzale del mercato ittico, sempre celebrata da monsignor Gianfranco De Luca, alle 8.30 messa in Cattedrale. alle 18:30 la solenne pontificale presieduta dal vescovo in piazza Duomo e a seguire, alle 19:30 la solenne processione. Dalle 21 alle 24 proseguono le visite a San Basso in Cattedrale.

Alle 21, sempre di domenica 4 agosto, in piazza Duomo ci sarà l'orchestra di fiati lirico sinfonica Città di San Severo col maestro Antonello Ciccone. A mezzanotte i fuochi pirotecnici di San Basso dal porto turistico. Infine, il 5 agosto, al porto, concerto di Nina Zilli. Organizzazione a cura dell'associazione San Basso 7.0, con diocesi Termoli-Larino e Basilica Santa Maria della Purificazione. Da ieri sera, inoltre, aperto anche il Luna park in viale Marinai d’Italia, che potrà “sparare” musica fino alla mezzanotte e le attività dei giostrai restare aperte fino all’1. Il via libera è arrivato nella mattinata di venerdì dalla commissione unica di vigilanza, che ha autorizzato la permanenza degli impianti fino al 20 agosto. E’ la prima festa patronale in fascia tricolore per il sindaco Nico Balice e potrebbe essere l’ultima per il vescovo De Luca, che darà le dimissioni nel prossimo settembre, al compimento dei 75 anni.