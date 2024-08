L'emozione di avere San Basso sul Nonno Rocco

San Basso in processione a mare sul Nonno Rocco

TERMOLI. La statua di San Basso è stata ospitata dal motopeschereccio Nonno Rocco, sorteggiato alla celebrazione del 15 luglio, per la tradizionale processione a mare. Tradizionale ed emozionante, che ha visto la partecipazione di tante persone che si sono riversate al porto subito dopo la messa celebrata in Cattedrale.





Il "Nonno Rocco" ha ospitato a bordo, oltre ai familiari dell'armatore e amici, il sindaco di Termoli Nico Balice, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti unitamente ad altri amministratori comunali e regionali. Con loro monsignor Gianfranco De Luca vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, il parroco della cattedrale don Gabriele Mascilongo e gli esponenti delle Forze dell'Ordine.





San Basso, è rientrato al porto e rimarrà a bordo del "Nonno Rocco" fino a questa sera. Alle 19 ci sarà la processione dalla Cattedrale al Mercato ittico. Alle 22 la veglia di preghiera. Domattina, alle 6 messa dell’aurora, proprio al mercato ittico, sempre con monsignor De Luca seguirà la messa delle 8.30 e il solenne Pontificale delle 18.30, che sarà seguito dalla processione alle 19.30.





La bellissima giornata soleggiata ha poi fatto il resto con il mare piatto che ha agevolato la processione in mare seguita da pescherecci ed imbarcazioni come non mai!

È la prima festa patronale in fascia tricolore per il sindaco Nico Balice e potrebbe essere l’ultima per il vescovo De Luca, che darà le dimissioni nel prossimo settembre, al compimento dei 75 anni.

Galleria fotografica