Riapre la casa di riposo "Achille Morrone" a Larino

LARINO. Riapre la casa di riposo "Achille Morrone", a Larino. A darne notizia è il sindaco, Pino Puchetti.

«Ottenute le ultime autorizzazioni, lo scorso primo agosto la Casa di riposo "Achille Morrone" ha riaperto i suoi battenti, tornando a garantire così a Larino e al suo circondario un servizio di assistenza fondamentale.

La mia riconoscenza di primo cittadino va a quel consiglio di amministrazione composto da Gaetano Ricci, Anna Maria Marra, Michele Della Loggia, Claudia Fiore, Nicola Lozzi e Lorenzo Di Maria i quali si sono ritrovati a gestire, a puro titolo di volontariato, situazioni estremamente complesse, mettendosi quotidianamente, fin dall'ottobre 2022, alla ricerca di una soluzione per riaprire la Casa di riposo.

Grazie al loro impegno, tramite manifestazione d'interesse è stata individuata una Cooperativa per la gestione della struttura che ha fin da subito sposato la causa dimostrando in ogni momento competenza e onestà.

Ancora un plauso va dunque ai volontari del CdA per aver saputo affrontare l'emergenza e lavorare quotidianamente per portare a termine tutte le procedure necessarie alla riapertura, senza mai perdersi d'animo. Il tutto nonostante i continui attacchi e le strumentalizzazioni politiche di qualcuno che, per tentare di mettere in cattiva luce la nostra maggioranza, ha pensato di esporre a pubbliche accuse il Consiglio di amministrazione della Fondazione Morrone, non rendendosi conto di star facendo così un torto primariamente alla nostra comunità.

Oggi alle 19 la cittadinanza tutta è invitata alla festa organizzata dalla Fondazione Michelino Trivisonno per la riapertura della Casa di riposo "Achille Morrone" di Larino».