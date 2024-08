L'associazione consumatori "Abaco Molise" in sit-in sull'autovelox

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il presidente dell'associazione dei consumatori "Abaco Molise", Sergio Calce, ha organizzato una protesta per lunedì mattina, 5 agosto, dalle ore 10.30 alle 12.30, presso la statale 87 sulle Piane di Larino, convocando una conferenza stampa relativa alla problematica degli autovelox, facendo leva sulla recente sentenza del Giudice di Pace di Larino, sui due rilevatori presenti nel territorio di San Martino in Pensilis, gestiti dalla società laBconsulenze.

«Nella conferenza stampa sarà illustrata la possibilità, da parte dei cittadini che hanno ricevuto multe, a proporre eventuale ricorso e l'assistenza che l'associazione Abaco potrà dare in tale senso.