La veglia notturna a San Basso: un momento di intima devozione al Patrono

TERMOLI. Una serata caratterizzata dal meteo poco clemente, che ha persino fatto annulla la processione dalla barca del Santo alla cattedrale e poi verso il mercato ittico, non ha però inficiato la veglia notturna.

Non c'è stata certamente la fila delle edizioni più affollate, perché il maltempo ha inciso sull'afflusso delle persone in centro e al porto, ma non sono di certo mancate le testimonianze di fede e devozione alla statua di San Basso, proprio al mercato ittico; momento di straordinaria comunanza popolare, che ha riproposto uno dei riti più antichi e sentiti della festa patronale, per l'appunto quello che vede il pellegrinaggio alla statua lignea del Santo nel luogo più tipico della marineria termolese.

Il folto programma prevede inoltre, stamani, alle 6 messa dell’aurora, proprio al mercato ittico, sempre col vescovo De Luca, seguirà la messa delle 8.30 e il solenne Pontificale delle 18.30, che sarà seguito dalla processione alle 19.

Galleria fotografica