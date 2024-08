Dopo la notte di San Basso, la Ciciola non ci sta: «Adotterò una linea durissima contro l'inciviltà»

TERMOLI. Dalla promessa di tolleranza zero al "pugno duro", l'assessore all'Ambiente Silvana Ciciola non ci sta a vedere la città di Termoli, soprattutto il centro, alla mercé di vandali e incivili. Così, stamani, documentando foto alla mano cosa sia stato trovato sul Corso Nazionale, dove una notte brava di San Basso, rinvigorisce il suo monito.

«Questo è quello che abbiamo trovato sul Corso nazionale e non parliamo di piazza Sant'Antonio, ormai divenuto bagno a cielo aperto dei ragazzi», sbotta l'esponente di Fratelli d'Italia nella mattinata della festa patronale.

«E' un disastro e io adotterò la linea dura, durissima, non possiamo più tollerare comportamenti simili, inciviltà manifesta, con le panchine rovesciate, abbiamo pulito ovunque e ora ci troviamo in queste condizioni. Non riusciamo a stare dietro a scempi del genere, questi sono i ragazzi, i cittadini che frequentano la nostra città. In giro c'è il delirio assoluto. Poi sono i primi che additano che dobbiamo muoversi, occorre che intervengano anche i genitori nel raddrizzare chi non rispetta più nulla».

