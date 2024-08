Porto: non restano che rimozioni e multe per le auto che invadono gli spazi della festa patronale

TERMOLI. Ordinanze calpestate dagli automobilisti, quelle della Capitaneria di Porto e del Comune di Termoli e nel giorno della festa patronale arriva il carro attrezzi sul piazzale del porto.

Cartelli disseminati che segnalano i divieti di sosta per permettere il dislocamento anche degli ambulanti dello street food, ma nulla da fare, c'è chi se ne infischia sonoramente e gli organizzatori degli aspetti collaterali, ma funzionali alla festività agostana si trovano alle prese con questi abusi.

Stamani Far-West al porto, si conferma ancora una volta come non ci sia nella cultura della gente il seme del rispetto delle regole e delle altre persone, poi non resta che punire, con rimozioni e multe. Ma si deve sempre arrivare a tanto?

Galleria fotografica