Disagi per la chiusura del bar al San Timoteo, ma i distributori finalmente in funzione da lunedì

TERMOLI. Una notizia... non buona e una buona notizia. Ai lettori il compito di attribuire la giusta sequenza.

Non deve essere piacevole per chi lavora all'ospedale San Timoteo, che siano medici, infermieri o personale sanitario, recarsi in corsia, nei reparti e negli ambienti del plesso di viale San Francesco il giorno di San Basso e non avere alcuna possibilità di rifocillarsi, soprattutto di acqua e bevande, visto il caldo intenso del periodo, ma anche di snack e solidi.

Già evidenziato nel recente passato all'Asrem, il bar che da alcuni mesi è stato riaperto, dopo un lungo periodo di chiusura, chiude alla domenica e in assenza dei distributori automatici - altro vulnus atavico - è una odissea porvi rimedio. Vale lo stesso per i degenti, sia chiaro, ma che contano su chi va loro in visita, ma non va bene in nessun caso.

Occorre trovare persone di buona volontà che portino quanto serve all'interno. Sul bar chiuso, in un periodo dove specie nei weekend il pronto soccorso è un porto di mare, l'Asrem sta intervenendo sul capitolato di appalto, questo quanto abbiamo saputo, proprio su nostra segnalazione.

La buona notizia, invece, è che finalmente da domani (lunedì), dopo un sopralluogo dello scorso venerdì, entrerebbero in funzione gli erogatori, almeno a tamponare la situazione negli orari di chiusura del bar e in generale sui livelli superiori dei reparti, così da non costringere chiunque a dover scendere al primo piano.