Non perderti i fuochi di San Basso! Dalle 23.58 Termolionline sarà in diretta Facebook

TERMOLI. Termolionline torna all'antico, per quest'anno non scendiamo al porto turistico Marina di San Pietro, per proporre i fuochi pirotecnici di San Basso in diretta Facebook, ma ripristiniamo la visuale d'insieme della terrazza di via Corsica, da cui manchiamo da 7 anni.

L'ultima edizione fu quella del 4 agosto 2017, preistoria social si potrebbe dire, nell'anno del decennale del sito.

Dopo l'edizione annullata a causa del maltempo nel 2023, quello di questa sera è tra gli eventi più attesi.

Termolionline continua ad assicurarvi il posto migliore così che possiate, attraverso Facebook, assistere ai fuochi nella massima comodità e dalla migliore prospettiva.

«Abiti lontano o non hai la possibilità di vedere dal vivo i fuochi di San Basso? Niente paura ci pensa Termolionline!". Caro lettore, condividi la notizia e diffondiamo a tutti la possibilità che, grazie a una idea dell'editore Nicola Montuori, Termolionline.it offre. Segui quindi la nostra diretta Facebook a partire dalle ore 23.58 di oggi, domenica 4 agosto!»

Un messaggio che si rinnova anno dopo anno, prescindendo dalle postazioni.

In via Corsica saremo in una posizione strategica e ti sembrerà di toccare con mano le mille luci che accompagneranno i primi fuochi pirotecnici d'agosto, quelli di San Basso.