Rivivi i fuochi di San Basso 2024

I fuochi di San Basso 2024

TERMOLI. Una mezz'ora guardando il gioco di colori dei fuochi pirotecnici per far calare il sipario sulla festa patronale di San Basso.

Durata canonica, forse con un ritmo più fluente di quello tambureggiante a cui siamo più abituati, nei fuochi pirotecnici che dalla mezzanotte, minuto più minuto meno, hanno richiamato migliaia e migliaia di persone sul litorale Sud di Termoli, con lo spettacolo che ha occupato lo skyline del porto di Termoli, a cura della ditta Rosa Michele Antonio, a cui l'associazione San Basso 7.0 e l'amministrazione comunale si sono affidati ancora una volta.

Giochi sull'acqua, fontanelle, cascate tricolori, tra le forme proposte nella deflagrazione ludica.

Lidi stracolmi di gente, ma un traffico scorrevole a Sud, tante imbarcazioni in mare e gente assiepata lungo le vie di comunicazione prossime alla spiaggia, come descritto nella diretta Facebook che abbiamo realizzato dalla terrazza di via Corsica, su cui siamo tornati dopo 7 anni, con centinaia di utenti live. La musica ha preso poi progressivamente la scena per la notte tra le più lunghe dell'estate, anche se è mancato il classico botto finale.

Stasera ultimo evento, col concerto al porto di Nina Zilli.