Associazioni accolte "In Concerto", l'inclusione al Teatro Verde con Mario Biondi

TERMOLI. Il Progetto “In Concerto” della Fondazione MillenniuM, in collaborazione con l’associazione Arte Eventi e Spettacolo, nato inizialmente come parte del Summer Festival 2024 a Termoli, ha ricevuto un successo partecipativo ed un apprezzamento generale da spingere gli organizzatori ad estendere l'iniziativa anche alle rappresentazioni che l’associazione Arte Eventi e Spettacolo ha programmato presso il Teatro Verde di Termoli con esibizioni di artisti di rilievo tra cui Cristiano De Andrè, Mario Biondi e Angelo Duro.

In occasione del concerto di Mario Biondi, il 6 agosto 2024, la Fondazione MillenniuM grazie alla disponibilità dell’Associazione Arte Eventi e Spettacolo Partener del Progetto “In Concerto“ ospiterà le Associazioni AMBALT ODV (associazione per l'assistenza ai bambini oncoematologici e alle loro famiglie) ed ANPIS (associazione nazionale per l’inclusione sociale) che, raccogliendo l’invito, hanno partecipato numerosi.

La condivisione dell’Evento offrirà ai ragazzi delle rispettive realtà associative un momento di gioia, spettacolo e musica, favorendo l'interscambio culturale e personale. La serata rappresenterà una preziosa occasione di condivisione, in cui l'arte e la musica hanno fatto da ponte alle realtà interregionali, unite da uno stesso spirito di inclusione e solidarietà.

Federico Valente (Fondazione MillenniuM Ets), Luigi Chiucconi (Associazione Arte Eventi e Spettacoli), Sergio Santomo (AMBALT) e Roberto Grelloni (ANPIS) partendo dal successo riscosso dal Progetto “In Concerto” e prendendo spunto dal Protocollo d’Intesa sottoscritto tra le Associazioni e la Fondazione, di cui il concerto di Mario Biondi ha costituirà il primo momento attuativo, hanno manifestato l’interesse e l’impegno a realizzare e sviluppare progetti comuni ed iniziative che promuovano la condivisione, l’inclusione sociale e l’accessibilità, rispondendo agli scopi sociali che ciascuna organizzazione si prefigge.

La Fondazione MillenniuM Ets in occasione della visita donerà alle Associazioni AMBALT ed ANPIS un’opera dell’Artista Goffredo Luciani, in arte Fredy. Una rappresentazione del del Comune di Termoli accoglieranno con un saluto istituzionale i Presidenti delle Associazioni ospitate, avendo espresso apprezzamento per il Progetto denominato “In Concerto” e complimentandosi per le attività svolte dalle Associazioni e dalla Fondazione e per lo spirito di collaborazione che rende i progetti ad ampio respiro territoriale e si è dichiarata vicina sia sotto il profilo personale che a nome del Comune di Termoli ad accogliere ed affiancare le iniziative che hanno una finalità sociale ed inclusiva.

Il successo del Progetto “In Concerto” non solo ha ampliato l'offerta culturale ed artistica per i ragazzi in Termoli concedendo loro di poter assistere ai concerti con una formazione ed una sensibilità diversa grazie al corso di formazione a cui hanno partecipato, ma ha anche gettato le basi per una rete collaborativa tra associazioni che operano su tutto il territorio nazionale, capace di moltiplicare le opportunità di inclusione e partecipazione per tutti i membri della comunità. Questa iniziativa dimostra come la cultura e l’arte possano essere strumenti potenti di unione e crescita sociale.