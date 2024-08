Al via le domande per scienze della formazione primaria

CAMPOBASSO. L'Università del Molise ha pubblicato il Bando di selezione per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria per l'anno accademico 2024-2025.

I posti complessivamente disponibili sono 320.

Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente via web tramite la procedura online presente sul 'Portale studenti' dell'ateneo. La procedura è attiva da oggi 5 agosto e si chiuderà, inderogabilmente, alle ore 12 di giovedì 5 settembre. La prova di ammissione si svolgerà il prossimo 13 settembre con inizio alle ore 11.