«Al presidio solo addetti ai lavori, ma io da sindaco ho autorizzato la manifestazione»

Banchetto contro l'autonomia differenziata, la replica di Costanzo Della Porta

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Dopo il banchetto contro l'autonomia differenziata che si è svolto a San Giacomo degli Schiavoni, paese di cui è sindaco, non è tardata ad arrivare la replica del senatore Costanzo Della Porta.

«Si è tenuta a San Giacomo una manifestazione, che io ho autorizzato come sindaco, per parlare dell'autonomia differenziata. Da quello che ho potuto vedere e leggere, erano presenti alcuni dirigenti del centrosinistra, ma quasi zero la partecipazione della popolazione. Questo perché il messaggio che manda il centrosinistra molisano è rivolto solo all'accaparramento dei voti e non al contenuto della riforma. Loro parlano di riforma "spacca Italia", ma se leggessero già solo l'articolo 1 vedrebbero che si parla di Italia unica e indivisibile. Non ricordano i nostri amici che nel 2011 la riforma era stata voluta da loro del centrosinistra, nel 2017 c'era l'Emilia Romagna con Bonaccini che voleva l'autonomia differenziata.

Tutti gli italiani da Nord a Sud vedranno garantiti i servizi con lo stesso stanziamento di risorse. I nostri amici non hanno letto gli articoli 2 e 3 che vedono, in qualsiasi momento, il blocco o la limitazione dell'autonomia qualora le Regioni non dovessero garantire i livelli essenziali delle prestazioni».