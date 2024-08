Esami di Stato alle spalle, in Molise medie più alte che a livello nazionale

TERMOLI. Il mese di agosto è un mese cruciale, il clou delle vacanze, ma quando si avvia alla fine anche il preambolo al ritorno a scuola. Diffusi i dati sugli esami sostenuti a inizio estate.

In Molise, percentuali superiori di poco al trend nazionale. Alle scuole medie ammessi il 99% degli studenti, di cui tutti promossi.

In Molise il 6,1% ha ottenuto dieci e lode e il 6,3% dieci.

Nelle superiori, invece, ancora di più si amplia la forchetta. Nel Molise ammesso l'81,2% degli studenti, non ammessi il 3,4% e per il 15,4% c'è la sospensione in giudizio. Il 3,2% dei candidati ha avuto 100 e lode.

I risultati ufficiali (rilevati al 2 agosto 2024) che riguardano gli esiti degli esami conclusivi del primo e secondo ciclo d'istruzione nella regione Molise sono stati diffusi dall'Urs.

Nel documento (elaborato dal relativo Ufficio statistico) presenti le percentuali regionali in rapporto a quelle nazionali, una divisione dei risultati tra le due province molisane e la possibilità di confrontare i risultati anche con gli anni scolastici passati.

Lo stesso documento è stato caricato anche nella sezione "Open Data" (in Pubblicazioni) del sito dell'USR Molise: https://www.miur.gov.it/web/molise/pubblicazioni.