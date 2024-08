Afa e gran caldo, verso un ferragosto bollente

Torna il grande caldo e l'afa con la rimonta dell'alta pressione e il rinforzo dell'anticiclone africano da Nord a Sud.

L'afa africana non mollerà la presa soprattutto al Centro-Sud con picchi di temperature che sfioreranno anche i 40°C.

FINO A VENERDI’ SOLE ALTERNATO A IMPROVVISI TEMPORALI – “Nei prossimi giorni il sole sarà predominante sull’Italia, ma non mancheranno anche improvvisi temporali di calore” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega - “l’alta pressione lascerà infatti filtrare umide correnti atlantiche in quota, le quali favoriranno l’innesco di fenomeni temporaleschi che risulteranno molto localizzati, ma talora particolarmente intensi, associati a grandine, violenti quanto improvvisi colpi di vento e nubifragi. Le zone dove saranno maggiormente probabili fino a venerdì saranno Appennino e aree limitrofe. Il caldo sarà ovunque piuttosto intenso e anche afoso, sebbene senza picchi eccezionali in questa fase; temporanee rinfrescate giusto nelle aree temporalesche”.

DAL WEEKEND ESCALATION DEL CALDO AFRICANO – “Dal prossimo fine settimana l’anticiclone subtropicale sarà in netto rinforzo con decisa espansione anche su Italia e buona parte dell’Europa centro-occidentale” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “contestualmente avremo a che fare con una nuova e potente ondata di caldo africano. Il sole sarà protagonista”.

SETTIMANA DI FERRAGOSTO ROVENTE, ALMENO NELLA PRIMA PARTE – “Il picco di questa nuova onda di calore si sperimenterà nella settimana di Ferragosto, almeno nella prima parte quando tra l’11 e il 14 agosto si potrebbero registrare punte fino a 38-40°C sulle zone interne del Centrosud. Farà altresì caldo pure di notte, con temperature che potranno mantenersi attorno ai 28-30°C anche in tarda sera in particolare sui settori costieri e nelle aree urbane. Da Ferragosto in avanti l’anticiclone potrebbe subire un quantomeno parziale indebolimento con qualche temporale in più e un progressivo smorzamento della canicola” – concludono da 3bmeteo.com