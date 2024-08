Non arrivano i dati sulle presenze turistiche, scatta la diffida per 21 strutture ricettive

TERMOLI. L'iniziativa è stata già anticipata da noi lo scorso 30 luglio, ma ora arrivano anche i dati precisi, sulle strutture che non rendono note arrivi e presenze.

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo con nota del 1° agosto, ha inviato una lettera-diffida a diverse strutture ricettive di Termoli a seguito del mancato invio dei dati statistici, già richiesti lo scorso mese di giugno con apposita missiva.

“Considerato che le strutture ricettive sono obbligate a comunicare i dati relativi agli arrivi e presenze – si legge sulla lettera inviata da Aast - secondo quanto sancito dall’art.7 del Dlgs 322/1989 all’organo di competenza che, in Molise, è rappresentato dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo; visto il sollecito sull’omissione dei dati, si diffida ad inviare entro 10 giorni le statistiche del mese di luglio”.

La diffida è stata inviata a 21 strutture turistiche del territorio di Termoli.

“I dati – prosegue la missiva – dovranno essere inviati tramite Pec a info@pec.termoli.net in quanto questo Ente è riferimento della raccolta dati statistici delle strutture ricettive presenti nel comune di Termoli”.

In caso di mancata trasmissione, l’Aast procederà con la segnalazione della struttura al sistema statistico regionale (Sistar) per l’applicazione delle sanzioni ammontanti fino a 2.500 euro per ogni mese di omissione come previsto dalla normativa nazionale.

“La raccolta dati è fondamentale per la richiesta di finanziamenti e per la progettualità sia a livello pubblico che privato – spiega Remo Di Giandomenico, Commissario straordinario dell’Ente – oltre ad essere un obbligo di legge diventa un dovere per rendere un servizio a chi intende far crescere o sviluppare le proprie attività”.