Tari: l'intervento dell'assessore Michele Cocomazzi

TERMOLI. L’assessore alle Attività Produttive del Comune di Termoli Michele Cocomazzi ha inteso illustrare in che modo l’amministrazione comunale è al lavoro per vagliare la possibilità di concedere agevolazioni relative all’abbattimento della Tari.

“Recependo le sollecitazioni pervenuteci, all’esito di un incontro, da alcuni rappresentati di categoria della realtà imprenditoriale della nostra città, l’Assessorato alle Attività Produttive ha vagliato lo stato dell’arte circa i processi di agevolazione relative all’abbattimento della tassa rifiuti (TARI). A tale proposito, Il Comune di Termoli ha già avviato, anche con l’aiuto del Concessionario, un processo di modernizzazione della gestione amministrativa della tassa rifiuti che nel corso degli anni ha permesso di contenere la tariffa anche in periodi di forte inflazione, di recuperare risorse dalla lotta all’evasione ed all’elusione fiscale, di semplificare i rapporti con il cittadino ed adeguare le procedure adottate alla regolamentazione di settore disposta dall’ARERA.

Si tratta di un processo di miglioramento continuo su cui l’Ente intende investire le proprie risorse, che passa anche per l’analisi e il controllo dei dati e la gestione delle peculiarità del territorio gestito tramite lo studio di misure di sostegno che siano compatibili con la normativa tributaria e di settore e mirate a raccogliere le istanze che pervengono dalla cittadinanza e dalla classe produttiva.

Relativamente alle famiglie si è intervenuti nella regolamentazione al fine di permettere agevolazioni tariffarie per i componenti del nucleo che sono domiciliati fuori dal Comune per lavoro, studio, anziani collocati in casa di riposo, ecc. . Ulteriori riduzioni sono disposte per l’uso stagionale o discontinuo degli immobili, per l’avvio delle attività di compostaggio.

Per le Utenze non domestiche sono state previste riduzioni legate alla stagionalità, esenzioni relative alla produzione di rifiuti speciali non conferibili, riduzioni relative alle attività di recupero e riciclo dei rifiuti. Per tali ultime fattispecie si rende noto come la riduzione delle superfici utili alle attività di impresa riconnesse al calcolo della tassa in questione può raggiungere il 30% dell’ammontare totale. A tale scopo, d’intesa con il Sindaco Nico Balice, l’Assessorato porrà in essere ulteriori approfondimenti e verifiche, frutto anche di simulazioni di calcolo nel rispetto dei parametri desumibili da documento di economia e finanza, finalizzate ad ulteriori rimodulazioni di suddette agevolazioni, tese ad andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

E’ tuttavia evidente, che la legge prevede che tali agevolazioni siano azionabili solo attraverso dichiarazione da presentare agli uffici preposti e pertanto gli uffici del Concessionario e l’Ufficio Tributi del Comune sono a disposizione per fornire i necessari approfondimenti e verifiche e raccogliere le dichiarazioni.

In particolare, l’analisi dei dati ha portato in evidenza che alcune categorie di utenze hanno usufruito in misura inferiore a quella prevista delle riduzioni derivanti da dichiarazione, si evidenzia ad esempio che le attività artigianali possono comunicare la produzione di rifiuti speciali o le attività di recupero e riciclo direttamente al Concessionario usufruendo di una riduzione in bolletta, ferme restando le ulteriori misure che sono attualmente allo studio dell’amministrazione e degli uffici.

Pertanto, l’Ente intende dare massima diffusione a questa informazione poiché la DICHIARAZIONE TARI non è solo un adempimento obbligatorio in caso di avvio, variazione o cessazione di un’occupazione ma anche una opportunità per fruire delle diverse agevolazioni.

Sarà cura del sottoscritto non solo dare massima diffusione alle opportunità di agevolazione fiscale già in essere, ma a pianificare ulteriori azioni, tra cui, tavoli di concertazione, per fare in modo che le proposte e le opzioni amministrative, frutto delle azioni di politica economica che verranno condivise con l’amministrazione, costituiscano le migliori occasioni di crescita imprenditoriale e comunitaria di Termoli”.