Tavolini e suolo pubblico, l'amministrazione: "Controlli avviati, si deve restare negli spazi concessi"

TERMOLI. L’assessore alle Attività Produttive del Comune di Termoli Michele Cocomazzi replica all’intervento di un lettore di Termolionline circa l’utilizzo del suolo pubblico da parte degli esercenti pubblici.

“Mi piace riprendere la sollecitazione espressa dal gentil lettore di Termolionline relativa all’utilizzo del suolo pubblico da parte degli esercenti pubblici di somministrazione e alle emissioni sonore.

Orbene, mentre con oggettiva oculatezza è sotto gli occhi di tutti che alcuni esercenti le attività di bar e ristorazione, in specifici ed individuati siti strategici della nostra città, hanno confuso la concessione di suolo pubblico – del tutto legittimo - per il posizionamento dei propri dehors (tavolini e sedie), con il diritto di acquisire spazi ben oltre ogni forma di legittimazione e tolleranza a discapito di coloro -cittadini e turisti- che hanno il pieno diritto di percorre le strade e le piazze circolando serenamente ed agevolmente; ciò non di meno, per quanto insediata a stagione iniziata, l’Amministrazione non ha evitato di porre attenzione a questa situazione.

Sono iniziati i primi controlli e verifiche anche con l’ausilio delle forze dell’ordine e del Commissariato di Termoli che dieto sollecitazione della Prefettura ha già posto in essere azioni di presidio interforze sul territorio. Nello specifico, la Polizia Locale intensificherà nei prossimi giorni le attività di controllo.

Tengo a precisare che le azioni che verranno poste in essere non hanno un intento specificamente repressivo o punitivo, quanto piuttosto tese ad agevolare la collaborazione e a predisporci alla condivisione di un senso civico che da un lato non può non tener conto degli interessi legittimi delle attività di impresa e di profitto dei nostri esercenti, ma dall’altro devono saper contemperare le esigenze dei cittadini e dei turisti a tutela del decoro urbano, nel pieno rispetto delle delimitazioni e degli spazi assegnati, e, dunque del loro benessere.

Qui non si tratta di reprimere ma di condividere, per cui già nei prossimi mesi, l’Assessorato sarà al lavoro con tavoli di concertazione con i rappresentanti delle attività di somministrazione, ristorazione e similari, al fine di predisporre un piano il più possibile condiviso perché dalla concertazione non scaturisca a tutti i costi e necessariamente l’elemento della violazione ma quello dell’accoglienza e del gioco di squadra. È anche chiaro che la perpetrazione degli abusi o di comportamenti tali da risultare inclini ad eccessi indiscriminati vedrà adoperarci con la fermezza che tali posizioni meriteranno. Il sottoscritto si sta spedendo personalmente presso gli esercizi in questione per condividere in maniera informale tale forma di azione preventiva condivisa con il Sindaco e l’intera Giunta e, come speso accade, dal dialogo cominciano a scaturire i primi frutti di accondiscendenza.

Circa gli impatti sonori, la Giunta Comunale proprio due giorni fa ha deliberato un provvedimento di regolamentazione dell’utilizzo delle fonti sonore negli spazi esterni ai pubblici esercizi delimandone l’uso della fonte entro e non oltre le ore una per l’intero periodo estivo. Anche in questo caso, nel confidare nella corretta osservanza di tale prescrizione, che mi pare contemperi le contrapposte esigenze dettate dal diritto allo svago con quello della quiete pubblica, auspichiamo che il senso civico governi gli intenti al rispetto delle regole e non necessariamente a quello prescrittivo ed impositivo. Tengo a precisare come anche relativamente a questo aspetto, il sindaco Nico Balice di concerto con il sottoscritto, intende pianificare azioni di concertazione e compartecipazione con l’intento, per gli anni a venire, di classificare e zonizzare le aree strategiche dello svago termolese assegnando ad ogni specifica area uno proprio target di configurazione della musica e dello svago a seconda della caratterizzazione degli spazi e delle aree interessate.

Sono certo che da un lavoro di concertazione, pianificazione e condivisione potremo offrire nel prosieguo una immagine di Termoli sempre più confacente e corrispondente ai principi del pubblico benessere”.