Ricordando don Luigi Sturzo a 65 anni dalla sua scomparsa

CAMPOBASSO. Oggi, a 65 anni dalla scomparsa di Don Luigi Sturzo, vogliamo ricordare la sua straordinaria figura e il suo immenso contributo alla società italiana. Don Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano, è stato un pioniere del pensiero sociale cristiano e un fervente sostenitore dei diritti dei lavoratori.

Antonio D’Alessandro, rappresentante della CISL Molise, ha voluto sottolineare l’importanza del suo lascito: “Don Luigi Sturzo ha rappresentato un faro di speranza e di giustizia sociale. La sua visione di una società più equa e solidale continua a ispirare il nostro impegno quotidiano. In un’epoca in cui le sfide per i lavoratori sono molteplici, il suo esempio ci guida nel perseguire politiche che mettano al centro la dignità della persona e il bene comune.”

La CISL Molise, nel solco tracciato da Don Sturzo, continua a lavorare per creare opportunità di lavoro dignitoso, formazione e crescita per tutti, con un’attenzione particolare ai giovani e alle fasce più deboli della popolazione. “Il nostro impegno è quello di costruire un futuro migliore, dove i valori di giustizia e solidarietà, tanto cari a Don Sturzo, siano sempre al centro della nostra azione”, ha concluso D’Alessandro.