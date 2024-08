Stagione venatoria, calendario e regolamento passano alla Giunta

CAMPOBASSO. Presieduta dal suo presidente Armandino D’Egidio la Seconda Commissione permanente ha espresso all’unanimità di presenti (assenti Primiani e Romano) parere favorevole alla proposta di Calendario e di Regolamento per la stagione venatoria 2024-2025 presentato dalla Giunta regionale. Il provvedimento passa quindi alla Giunta regionale per gli adempimenti conclusivi.

Il presidente D’Egidio, a norma di Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale, ha avocato a sé il compito di relazionare sulla proposta di legge n. 37, di iniziativa dei Consiglieri Stefania Passarelli e Armandino D’Egidio, concernente: “Istituzione dell’Agenzia regionale per la Montagna e disposizioni per lo sviluppo delle zone montane”. Organizzando i lavori relativi al prosieguo dell’esame della stessa pdl, la Commissione ha deciso di programmare, per le prossime sedute, una serie di audizioni con i vari stakeholder operanti sul territorio molisano.