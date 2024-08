La Guardia costiera delle Isole Tremiti elevata a ufficio locale marittimo

Cerimonia di elevazione da Delegazione di Spiaggia a Ufficio Marittimo Locale

ISOLE TREMITI. Un momento significativo nella storia delle isole Tremiti, l'elevazione al rango di ufficio locale Marittimo avvenuto questa mattina alle 11:30, alla presenza del vice Ministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, dell'ammiraglio Nicola Carlone, Vincenzo Leone commissario dell'autorità portuale di Bari, il comandante generale del corpo delle capitanerie di Porto, presenti anche il comandante della capitaneria di porto di Termoli Giuseppe Panico, il direttore Marittimo di Pescara Fabrizio Giovannone.

Presenti molte delle autorità molisane con il governatore Francesco Roberti, il sindaco Nico Balice ospite della sua amica sindaca Annalisa Lisci, il prefetto di Campobasso Michele Lattarulo, la procuratrice di Larino Elvira Antonelli, il questore Cristiano Tatarelli.

Presenti anche il senatore Costanzo Della Porta e l'assessore regionale Michele Marone, nonché il presidente del consiglio regionale Quintino Pallante, il comandante della Guardia di Finanza, sia provinciale che il tenente colonnello del Ron di Termoli.

Una cerimonia molto molto partecipata con la presenza delle autorità pugliese con la senatrice Fallucchi, il presidente dell'arcipelago Garganico, perché questo presidio che verrà potenziato di uomini e mezzi nel riassetto in atto evoluto dal Ministero delle Infrastrutture serve per dare maggiore sicurezza e servizi alla comunità e ai turisti che affollano le isole Tremiti. Verso una presenza che dovrà essere caratterizzata per tutto l'anno e non soltanto d'estate.

Negli interventi si sono succeduti la prima cittadina Annalisa Lisci, quindi l'ammiraglio Carlone infine il viceministro Rixi.

Subito dopo c'è stata la rivelazione della targa, un momento conviviale di fine manifestazione con la visita dei locali dell'ufficio locale Marittimo che hanno segnato l'evento che rilancia la presenza della Guardia Costiera qui alle isole Tremiti.

Galleria fotografica